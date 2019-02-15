В Іспанії ексгумують останки диктатора Франко



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Сім'ї Франко надали 15-денний термін для вибору нового місця перепоховання

Уряд Іспанії затвердив мирову угоду щодо ексгумації останків померлого у 1975 році диктатора Франциско Франко.Про це в п'ятницю, 15 лютого, повідомляє El Periodico.

Відповідно до угоди, сім'ї Франко надали 15-денний термін для вибору нового місця перепоховання. Якщо ж родичі не приймуть рішення в зазначений термін, уряд сам вибере нове місце для поховання його останків.

Рішення про перенесення останків колишнього вождя, з фінансованого державою мавзолею в монументальному комплексі Долина полеглих, було прийнято урядом в минулому році. Причиною називалося те, що меморіал повинен бути місцем пам'яті про громадянську війну, а не прославляти диктатуру.

У вересні рішення перенести останки Франко схвалив іспанський парламент. У свою чергу кілька нащадків диктатора висловили свій «твердий і одностайний» протест ексгумації. Тисячі ультраправих протестували проти винесення останків Франко з мавзолею.

У листопаді в Іспанії навіть заарештували снайпера, який мало не вбив прем'єра за рішення про ексгумацію Франко.