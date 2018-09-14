В Іспанії перепоховають диктатора Франко



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Уряд Іспанії не вирішив, куди саме перемістять тіло диктатора і як трансформують сам меморіал

Парламент Іспанії проголосував за ексгумацію решток колишнього диктатора Франсіско Франко з побудованого ним мавзолею-меморіалу на честь загиблих під час Іспанської громадянської війни 1936-1939 років.

Про це повідомляє The New York Times.

«За» відповідне рішення проголосували 172 депутати, 164 утрималися, двоє проголосували «проти», хоча потім заявили, що зробили це помилково.

Консервативна Народна партія Іспанії планує подати апеляцію до Конституційного суду щодо ухваленого рішення.

Зазначимо, що чинний прем’єр-міністр Іспанії та лідер Соціалістичної партії Педро Санчес пообіцяв провести ексгумацію одразу як заступив на посаду в червні 2018 року.

«Ніякої поваги, ні честі, ні справедливості, ні миру, ні згоди не буде, допоки рештки Франко поховані в одному місці з його жертвами. Диктатора не можна славити — ось підсумок дискусії»», — заявила заступниця прем’єр-міністра Кармен Калво перед голосуванням.

Попри результат голосування парламенту, уряд не вирішив, куди саме перемістять тіло диктатора і як трансформують сам меморіал.

Родина колишнього диктатора та противники ексгумації вважають, що це рішення є політичною маніпуляцією, і що Франко та його історична спадщина не є наразі актуальною проблемою для Іспанії.

«Освіта дітей, працевлаштування і безпека від тероризму набагато важливіші для народу Іспанії, ніж кістки Франко», — сказав Альберт Рівера, голова Громадянської партії.

За його словами, чинний уряд намагається відновити в суспільстві конфлікт між «червоними та синіми».

Наразі Франко похований на території «Долини Полеглих», побудованого ним же меморіалу на честь жертв Іспанської громадянської війни 1936-1939 років між ліво-республіканським урядом Іспанії та повстанцями-націоналістами, внаслідок якої він прийшов до влади на чолі націоналістичних сил.

Крім того, «Долина» — одна з найбільших братьских могил у Європі, у якій поховано щонайменше 33 тисячі людей, як прихильників Франко, так і його опонентів.

Франсіско Франко керував країною з 1939 року до своєї смерті в 1975 році.