Пробудження вулкану у Конго: щонайменше пʼятеро осіб загинули під час евакуації

У пайоні виверження зафіксовано випадки мародерства та спроби втеч із тюрем

Щонайменше пʼятеро чоловік загинули при евакуації мешканців з двохмільйонного міста Гома у Демократичній Республіці Конго, що почалася через виверження вулкана Ньірагонго, розташованого поруч. Про це повідомив губернатор провінції Північне Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма, передає місцевий портал Actualite.

За його словами, люди загинули в дорожньо-транспортній пригоді під час евакуації з міста Гома, розташованого в 10 км від вулкана.

Губернатор також повідомив про декілька випадків грабежу і мародерства і про спробу втечі ув'язнених з в'язниці.

Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. Сьогодні стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

Також були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але сьогодні вони повернулися до місця своєї дислокації.