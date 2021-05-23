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    Пробудження вулкану у Конго: щонайменше пʼятеро осіб загинули під час евакуації

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    Виверження вулкану сталося неподалік двохмільйонного міста Гома - Пробудження вулкану у Конго: щонайменше пʼятеро осіб загинули під час евакуації
    Виверження вулкану сталося неподалік двохмільйонного міста Гома
    Фото: facebook/yurakulpa

    У пайоні виверження зафіксовано випадки мародерства та спроби втеч із тюрем

    Щонайменше пʼятеро чоловік загинули при евакуації мешканців з двохмільйонного міста Гома у Демократичній Республіці Конго, що почалася через виверження вулкана Ньірагонго, розташованого поруч. Про це повідомив губернатор провінції Північне Ківу генерал-лейтенант Констан Ндіма, передає місцевий портал Actualite.

    За його словами, люди загинули в дорожньо-транспортній пригоді під час евакуації з міста Гома, розташованого в 10 км від вулкана.

    Губернатор також повідомив про декілька випадків грабежу і мародерства і про спробу втечі ув'язнених з в'язниці.

    Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. Сьогодні стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

    Також були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але сьогодні вони повернулися до місця своєї дислокації.

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    Теги: вулкан миротворці чоловік Демократическая республика Конго час
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    Пробудження вулкану у Конго: щонайменше пʼятеро осіб загинули під час евакуації