В Іспанії затримали «наркосубмарину» з трьома тоннами кокаїну



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Довжина субмарини — 22 метри, затримані члени екіпажу — громадяни Еквадору

В Іспанії стався перший для Європи випадок затримання субмарини, що перевозить наркотики — на її борту було понад три тонни кокаїну.

Про це повідомляє El Pais.

В операції іспанських правоохоронців брали участь поліція, митники та Цивільна гвардія. Вони затримали двох людей на «наркосубмарині», яка прямувала з Колумбії до іспанського регіону Галісія.

Довжина субмарини — 22 метри, затримані члени екіпажу — громадяни Еквадору.

Спеціалісти вважають, що її вже давно експлуатували, можливостей підводного човна вистачило б щонайменше на два рейси з Колумбії до Іспанії на рік.

Як зазначає видання, історії про «наркосубмарини», що переправляють «товар» з Південної Америки до Іспанії та Африки, стали легендою серед іспанських правоохоронців — до 24 листопада, коли їм першим у Європі вдалось впіймати такий підводний човен.