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    В Іспанії затримали «наркосубмарину» з трьома тоннами кокаїну

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    В Іспанії затримали «наркосубмарину» з трьома тоннами кокаїну

    Довжина субмарини — 22 метри, затримані члени екіпажу — громадяни Еквадору

    В Іспанії стався перший для Європи випадок затримання субмарини, що перевозить наркотики — на її борту було понад три тонни кокаїну.

    Про це повідомляє El Pais.

    В операції іспанських правоохоронців брали участь поліція, митники та Цивільна гвардія. Вони затримали двох людей на «наркосубмарині», яка прямувала з Колумбії до іспанського регіону Галісія.

    Довжина субмарини — 22 метри, затримані члени екіпажу — громадяни Еквадору.

    Спеціалісти вважають, що її вже давно експлуатували, можливостей підводного човна вистачило б щонайменше на два рейси з Колумбії до Іспанії на рік.

    Як зазначає видання, історії про «наркосубмарини», що переправляють «товар» з Південної Америки до Іспанії та Африки, стали легендою серед іспанських правоохоронців — до 24 листопада, коли їм першим у Європі вдалось впіймати такий підводний човен.

    Іспанія наркотики поліція
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