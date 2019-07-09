На Київщині поліція виявила чергову плантацію конопель (фото)



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Коноплі вирощувалися прямо на городі Фото: Нацполіція

Під час огляду присадибної ділянки було вилучено 18 кущів дурману

У с. Воропаївка працівники дільничних офіцерів поліції Іванківського відділу віднайшли посіви конопель. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Обшук домоволодіння провели за ухвалою суду в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мак».

Під час огляду присадибної ділянки було виявлено та вилучено 18 кущів дурману, які вирощувалися прямо на городі. Крім того, знайшли й суху подріблену речовину, схожу на наркотичний канабіс.

Вилучені рослини направлені на експертизу.

Триває слідство.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва місцевий мешканець влаштував на своєму подвір’ї плантацію конопель і маку.