В Італії кіт успадкував від господині 30 тисяч євро
- Сьогодні, 05:35
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Фото: La Stampa
Італійський кіт по кличці Джеррі отримав спадок від своєї господині
Тепер кіт їсть креветки два рази в день і спить на чотирьох різних ліжках
В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від господині 30 тисяч євро.
Про це повідомляє La Stampa.
Уточнюється, що жінка називала вихованця «головною істотою в своєму житті».
Як зазначається, жінка і прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.
Як розповіла донька покійної, її мати любила Джеррі більше за інших членів сім'ї, включаючи дітей.
В даний час кіт вже почав «користуватися» успадкованими коштами, зокрема - харчується креветками і спить на чотирьох різних лежанках.