В Італії кіт успадкував від господині 30 тисяч євро

Тепер кіт їсть креветки два рази в день і спить на чотирьох різних ліжках

В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від господині 30 тисяч євро. Про це повідомляє La Stampa. Уточнюється, що жінка називала вихованця «головною істотою в своєму житті». Як зазначається, жінка і прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: La Stampa Італійський кіт по кличці Джеррі отримав спадок від своєї господині

Тепер кіт їсть креветки два рази в день і спить на чотирьох різних ліжках

В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від господині 30 тисяч євро.

Про це повідомляє La Stampa.

Уточнюється, що жінка називала вихованця «головною істотою в своєму житті».

Як зазначається, жінка і прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.

Як розповіла донька покійної, її мати любила Джеррі більше за інших членів сім'ї, включаючи дітей.

В даний час кіт вже почав «користуватися» успадкованими коштами, зокрема - харчується креветками і спить на чотирьох різних лежанках.