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    В Італії кіт успадкував від господині 30 тисяч євро

    Тепер кіт їсть креветки два рази в день і спить на чотирьох різних ліжках
    В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від господині 30 тисяч євро. Про це повідомляє La Stampa. Уточнюється, що жінка називала вихованця «головною істотою в своєму житті».  Як зазначається, жінка і прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі
    • Сьогодні, 05:35
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    Італійський кіт по кличці Джеррі отримав спадок від своєї господині
    Фото: La Stampa
    Італійський кіт по кличці Джеррі отримав спадок від своєї господині

    Тепер кіт їсть креветки два рази в день і спить на чотирьох різних ліжках

    В Італії кіт по кличці Джеррі успадкував від господині 30 тисяч євро.

    Про це повідомляє La Stampa.

    Уточнюється, що жінка називала вихованця «головною істотою в своєму житті». 

    Як зазначається, жінка і прописала у заповіті, крім іншого, що в разі хвороби тварини її родичі зобов'язані не скупитися на ветеринарів і в разі необхідності продати коштовності й антикваріат.

    Як розповіла донька покійної, її мати любила Джеррі більше за інших членів сім'ї, включаючи дітей.

    В даний час кіт вже почав «користуватися» успадкованими коштами, зокрема - харчується креветками і спить на чотирьох різних лежанках.

    гроші Італія тварини
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