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    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави

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    Італійці пересідають на велосипеди&nbsp; - В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    Італійці пересідають на велосипеди 
    Фото: Riproduzione Riservata

    Протягом місяця італійці придбали близько 600 тисяч велосипедів

    В Італії після запуску державної програми кешбеку подвоїлися продажі велосипедів.

    Про це повідомляє Corriere.

    За перший місяць роботи, продажі велосипедних магазинів в Італії майже подвоїлися. Починаючи з 5 травня, італійці придбали близько 600 тисяч велосипедів. Однією з причин цього називають запуск державної програми бонусів – кешбеку людям, які на початковому етапі виходу з карантину пересядуть на велосипед, щоб уникати громадського транспорту. Таку ініціативу запропонувала міністр інфраструктури.

    Скористатися цією програмою можуть мешканці міст з населенням понад 50 тисяч людей.

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    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави
    В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави

    Компенсацію можна отримати у розмірі 60% від вартості велосипеда, якщо він коштує не більше 500 євро. Для цього необхідно зберегти чеки та зареєструвати дані у спеціальному додатку, використовуючи свій електронний підпис  (Spid). Кешбек від держави має прийти через декілька днів.

    Скільки людей вже отримали кешбек, поки не повідомляється.

    Зазначимо, що наприкінці травня у Києві з’явились велосипедні світлофори. Також столичний мер Віталій Кличко нарахував 100 км велодоріжок у Києві.

    Крім того, під час карантину кількість велосипедистів у Києві зросла у понад 2,5 рази.

     Читайте також: Боротьба з епідемією Covid-19: німецький пульмонолог радить їздити на велосипеді

     

    міністр Італія транспорт велосипед
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