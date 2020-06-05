В Італії продажі велосипедів різко підскочили завдяки кешбеку від держави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Італійці пересідають на велосипеди Фото: Riproduzione Riservata

Протягом місяця італійці придбали близько 600 тисяч велосипедів

В Італії після запуску державної програми кешбеку подвоїлися продажі велосипедів.

Про це повідомляє Corriere.

За перший місяць роботи, продажі велосипедних магазинів в Італії майже подвоїлися. Починаючи з 5 травня, італійці придбали близько 600 тисяч велосипедів. Однією з причин цього називають запуск державної програми бонусів – кешбеку людям, які на початковому етапі виходу з карантину пересядуть на велосипед, щоб уникати громадського транспорту. Таку ініціативу запропонувала міністр інфраструктури.

Скористатися цією програмою можуть мешканці міст з населенням понад 50 тисяч людей.

Компенсацію можна отримати у розмірі 60% від вартості велосипеда, якщо він коштує не більше 500 євро. Для цього необхідно зберегти чеки та зареєструвати дані у спеціальному додатку, використовуючи свій електронний підпис (Spid). Кешбек від держави має прийти через декілька днів.

Скільки людей вже отримали кешбек, поки не повідомляється.

Зазначимо, що наприкінці травня у Києві з’явились велосипедні світлофори. Також столичний мер Віталій Кличко нарахував 100 км велодоріжок у Києві.

Крім того, під час карантину кількість велосипедистів у Києві зросла у понад 2,5 рази.