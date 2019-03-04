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    В Італії відбулися апельсинові бої (відео)

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    <p>Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років</p> - В Італії відбулися апельсинові бої (відео)

    Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років

    Щоб обійшлось без травм, учасники боїв одягли спеціальне захисне спорядження

    В італійському місті Івреа пройшли традиційні бої апельсинами. Покидатися фруктами одне в одного прийшли тисячі охочих.

    Щоб обійшлось без травм, учасники боїв обрали лише м’які помаранчі і одягли спеціальне захисне спорядження.

    Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років.

    Як відомо, у серпні в іспанському місті Буньоль пройшла щорічна битва помідорами Ла Томатина, під час якої іспанці і гості з інших країн закидають один одного помідорами.

    В 2018 році в битві взяли участь більше 20 000 чоловік, вони використали 145 000 кг помідор, перетворивши вулиці міста в томатне місиво.

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