В Італії відбулися апельсинові бої (відео)
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Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років
Щоб обійшлось без травм, учасники боїв одягли спеціальне захисне спорядження
В італійському місті Івреа пройшли традиційні бої апельсинами. Покидатися фруктами одне в одного прийшли тисячі охочих.
Щоб обійшлось без травм, учасники боїв обрали лише м’які помаранчі і одягли спеціальне захисне спорядження.
Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років.
Як відомо, у серпні в іспанському місті Буньоль пройшла щорічна битва помідорами Ла Томатина, під час якої іспанці і гості з інших країн закидають один одного помідорами.
В 2018 році в битві взяли участь більше 20 000 чоловік, вони використали 145 000 кг помідор, перетворивши вулиці міста в томатне місиво.