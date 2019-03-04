В Італії відбулися апельсинові бої (відео)



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Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років

Щоб обійшлось без травм, учасники боїв одягли спеціальне захисне спорядження

В італійському місті Івреа пройшли традиційні бої апельсинами. Покидатися фруктами одне в одного прийшли тисячі охочих.

Щоб обійшлось без травм, учасники боїв обрали лише м’які помаранчі і одягли спеціальне захисне спорядження.

Традиції кидатися апельсинами в Італії вже понад вісім сотень років.

Як відомо, у серпні в іспанському місті Буньоль пройшла щорічна битва помідорами Ла Томатина, під час якої іспанці і гості з інших країн закидають один одного помідорами.

В 2018 році в битві взяли участь більше 20 000 чоловік, вони використали 145 000 кг помідор, перетворивши вулиці міста в томатне місиво.