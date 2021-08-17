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    В Україні створять Центр протидії стихійним лихам

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    Набутий досвід стане в пригоді - В Україні створять Центр протидії стихійним лихам
    Набутий досвід стане в пригоді
    Фото з відкритих джерел

    Міністр внутрішніх справ розповів про плани під час зустрічі рятувальників ДСНС України, які повернулися з Греції

    МВС розглядає можливість створення в Україні Центру протидії природним стихійним лихам. Це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це повідомили на Facebook-сторінці МВС.

    «МВС розробляє проєкт створення Центру протидії природним стихійним лихам, який буде працювати в Україні, а потім допомагати і Європі в подоланні надзвичайних ситуацій», – заявив Денис Монастирський під час зустрічі рятувальників ДСНС України, які повернулися з ліквідації пожеж в Греції.

    Глава правоохоронного відомства подякував рятувальникам за їх роботу і висловив сподівання, що набутий досвід стане в пригоді на службі державі.

    «Вітаю вас, воїни-вогнеборці! Ми тут, щоб відзначити ваш внесок у захист не лише української землі, а тепер ще й боротьбу з вогнем у Греції. Минулого року Україна також стикнулася з важкою стихією. Цього року така доля спіткала Туреччину та Грецію. І це надзвичайно приємно, що ви змогли допомогти іншим країнам у цій непростій боротьбі. Я переконаний, що сила ДСНС та ваш досвід – кращих представників цієї служби, будуть і надалі служити Україні», – сказав він.

    Нагадаємо, раніше українські пожежники, які гасять вогонь у Греції, стали улюбленцями соцмереж.

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    Теги: МВС ДСНС Україна Денис Монастирський
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    В Україні створять Центр протидії стихійним лихам