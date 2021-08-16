У дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу: десятки хворих

У таборі «Молода гвардія» понаад сорок дітей виявилися хворими на коронавірус

Зараз дитячий табір закритий на карантин

У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу. Про це повідомляє видання «Думская».

За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми Covid-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

«Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування», – заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

Зараз дитячий табір закритий на карантин.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

Читайте також: