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    У дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу: десятки хворих

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    У таборі &laquo;Молода гвардія&raquo; понаад сорок дітей виявилися хворими на коронавірус&nbsp; - У дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу: десятки хворих
    У таборі «Молода гвардія» понаад сорок дітей виявилися хворими на коронавірус 
    Фото з відкритих джерел

    Зараз дитячий табір закритий на карантин

    У дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі стався спалах коронавірусу. Зараження вірусом підтвердили у 42 дітей та двох працівників закладу. Про це повідомляє видання «Думская».

    За даними одеського видання, спочатку у дітей та працівників закладу виявили симптоми Covid-19, після чого їх ізолювали і взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявилися позитивними.

    «Вчора було 26 хворих, сьогодні 44. Ми чекаємо результатів тестування», – заявили в Одеському обласному департаменті охорони здоров'я.

    Зараз дитячий табір закритий на карантин.

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

    До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

    Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

    Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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        Теги: діти Одеса карантин щеплення табір коронавірус
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        У дитячому таборі в Одесі спалах коронавірусу: десятки хворих