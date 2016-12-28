В Ізраїлі пройшли демонстрації проти прем'єра Нетаньяху

У протестах взяли участь десятки тисяч ізраїльтян

Десятки тисяч ізраїльтян взяли участь в протестах проти підозрюваного в корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. «Марші ганьби» відбулися у суботу, 2 грудня, ввечері Тель-Авіві, Єрусалімі та Хайфі. Приводом для акції протесту став законопроект, який обмежує повноваження поліції і надає прем'єр-міністру імунітет від



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У протестах взяли участь десятки тисяч ізраїльтян

Десятки тисяч ізраїльтян взяли участь в протестах проти підозрюваного в корупції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. «Марші ганьби» відбулися у суботу, 2 грудня, ввечері Тель-Авіві, Єрусалімі та Хайфі.

Приводом для акції протесту став законопроект, який обмежує повноваження поліції і надає прем'єр-міністру імунітет від кримінального переслідування. Законопроект мають розглянути в другому читанні в понеділок, 4 грудня.

Нагадаємо, що 3 серпня поліція Ізраїлю повідомила верховному суду країни, що прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підозрюють у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Поліція підозрює, що Нетаньяху міг отримувати незаконні подарунки від заможних друзів, зокрема від австралійського мільярдера Джеймса Пекера та голлівудського продюсера Арнона Мілчана.

Окрім того, згідно з матеріалами окремої справи, прем'єр Ізраїлю нібито домовився з медіагрупою «Єдіот Ахронот» про послаблення їхніх конкурентів у обмін на сприятливе висвітлення діяльності уряду. Сам Нетаньяху відкидає всі звинувачення на свою адресу.

Джерело: Deutsche Welle