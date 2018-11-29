В Ізраїлі знайшли кам'яну маску, якій 9000 років

Цікаво, що унікальну знахідку допомогли знайти мисливці за старожитностями

Примітно, що знайти цю унікальну знахідку допомогли (нехай і побічно) мисливці за старожитностями. Саме під час погоні за ними вдалося ідентифікувати археологічний об'єкт в Південно-хевронському нагір'ї, де пізніше і була виявлена маска.

Маска - справжня археологічна сенсація. Як правило, подібні речі випливають на аукціонах, що ускладнює отримання інформації про її походження.

Маска виготовлена з жовтого вапняку, місцями рожевого. Вона ретельно оброблена кам'яними інструментами, їй надано обриси людського обличчя. По краю маски просвердлені чотири отвори - щоб кріпити до лиця.