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    В Ізраїлі знайшли кам'яну маску, якій 9000 років

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    Маска - справжня археологічна сенсація - В Ізраїлі знайшли кам'яну маску, якій 9000 років
    Маска - справжня археологічна сенсація

    Цікаво, що унікальну знахідку допомогли знайти мисливці за старожитностями

    Рідкісна кам'яна маска періоду неоліту, якій близько 9000 років, знайдена у районі Пнів-Хевер біля Хеврона. Про це повідомляють Вести. Израиль по-русски

    Примітно, що знайти цю унікальну знахідку допомогли (нехай і побічно) мисливці за старожитностями. Саме під час погоні за ними вдалося ідентифікувати археологічний об'єкт в Південно-хевронському нагір'ї, де пізніше і була виявлена маска.

    Маска - справжня археологічна сенсація. Як правило, подібні речі випливають на аукціонах, що ускладнює отримання інформації про її походження.

    Маска виготовлена з жовтого вапняку, місцями рожевого. Вона ретельно оброблена кам'яними інструментами, їй надано обриси людського обличчя. По краю маски просвердлені чотири отвори - щоб кріпити до лиця.

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