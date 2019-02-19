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    В Єгипті провели чергову зачистку терористів на Синаї

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    В результаті рейдів було знищено 16 терористів - В Єгипті провели чергову зачистку терористів на Синаї
    В результаті рейдів було знищено 16 терористів

    Каїр веде війну із терористами на півострові Сінаї із 2013 року

    Сили безпеки Єгипту провели два окремих рейди в місті Аріш в північній частині півострову Синаї у вівторок.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В результаті рейдів було знищено 16 терористів. 10 терористів знищили в районі Обейда, а іще 6 в районі Абу-Ейта. Окрім того в районі Абу-Ейта було знайдено сховище вибухівки і боєприпасів терористів.

    Знищення терористів супроводжувалися перестрілками, але при цьому не відомо чи були жертви серед сил безпеки Єгипту. Каїр із 2013 року веде активні бойові дії проти терористів в північній частині півострову Синаї. 

    Слід зазначити, що у січні Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на три місяці

    Режим надзвичайного стану запровадили в Єгипті у квітні 2017 року після терактів у храмах, внаслідок яких загинули понад 40 людей. Відтоді надзвичайний стан у Єгипті регулярно продовжують.

    Також нагадаємо, що 28 грудня у столиці Єгипту Каїрі підірвали туристичний автобус. 


    надзвичайний стан
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