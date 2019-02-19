В Єгипті провели чергову зачистку терористів на Синаї



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В результаті рейдів було знищено 16 терористів

Каїр веде війну із терористами на півострові Сінаї із 2013 року

Сили безпеки Єгипту провели два окремих рейди в місті Аріш в північній частині півострову Синаї у вівторок.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В результаті рейдів було знищено 16 терористів. 10 терористів знищили в районі Обейда, а іще 6 в районі Абу-Ейта. Окрім того в районі Абу-Ейта було знайдено сховище вибухівки і боєприпасів терористів.

Знищення терористів супроводжувалися перестрілками, але при цьому не відомо чи були жертви серед сил безпеки Єгипту. Каїр із 2013 року веде активні бойові дії проти терористів в північній частині півострову Синаї.

Слід зазначити, що у січні Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на три місяці.

Режим надзвичайного стану запровадили в Єгипті у квітні 2017 року після терактів у храмах, внаслідок яких загинули понад 40 людей. Відтоді надзвичайний стан у Єгипті регулярно продовжують.

Також нагадаємо, що 28 грудня у столиці Єгипту Каїрі підірвали туристичний автобус.



