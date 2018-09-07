В Єгипті спустили на воду перший корвет, створений у країні



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Корвет Gowind 2500

Три із чотирьох французьких корветів проекту Gowind 2500 будуватимуться в Єгипті

В Александрії відбулася церемонія спуску на воду першого створеного в Єгипті корвета. Корабель під назвою «Порт Саїд» є другим корветом проекту Gowind 2500, який замовили збройні сили Єгипту. Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Роботу по цьому контракту веде французька компанія Naval Group. Перший корвет згідно контракту був збудований у Франції і переданий замовнику в вересні 2017 року. Всього ж передбачається створення іще двох корветів проекту Gowind 2500 в Єгипті відповідно до угоди про передачу технологій.

Загалом французька компанія Naval Group створила для Єгипту 5 військових кораблів на даний час. Мова йде про фрегат класу FREMM Tahya Misr, десанті вертольотоносці кораблі-доки Nasser та Sadat, та два корвети проекту Gowind. Дані кораблі мають водозміщення 2 600 тон, обладнані бойовою інформаційною системою SETIS, мають гармату 76-мм Oto Melara і вертикальні пускові установки для використання протиповітряних ракет MICA від MDBA та торпедні апарати.