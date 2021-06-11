В ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян

Щеплення від коронавірусу має бути здійснене як мінімум за 14 днів до поїздки

В Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки. Таке повідомлення в Twitter опублікувало головування Португалії в Євросоюзі.

Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.

«Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, європейський регіональний директор ВООЗ Ганс Клюге заявив, що загроза виникнення у Європі восени смертельної четвертої хвилі Covid-19 залишається високою, попри чинний спад у кількості інфікованих. «Ми вже були у подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім недуга перемістилася на старших людей, що призвело до страхітливих смертей осінню та взимку 2020-го. Не повторюймо цієї помилки знову», – сказав Клюге.

Аби уникнути цього він закликав європейців влітку «залишатися обачними та дотримуватися здорового ґлузду».

«Якщо ви хочете подорожувати – подумайте, чи треба. Якщо все ж вирішите їхати – робіть це безпечно», – зазначив експерт.