Епідемія та початок пляжного сезону. Кличко дав брифінг (відео)

Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги

Мер Києва поінформував киян про стан справ у столиці

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Мер, зокрема, розповів:

скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;

про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;

скількох киян уже вакцинували;

про оновлення зелених зон та створення нових;

про оновлення інфраструктури міста;

про підготовку до пляжного сезону в столиці.

Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Києві коронавірус виявлено у 217 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли дві людини.

В Україні розпочинається вакцинація від Covid-19 державних службовців. Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. У столиці чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.

Як відомо, звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки Coronavac.

29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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