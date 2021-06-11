Епідемія та початок пляжного сезону. Кличко дав брифінг (відео)
Мер Києва поінформував киян про стан справ у столиці
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Мер, зокрема, розповів:
- скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
- про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
- скількох киян уже вакцинували;
- про оновлення зелених зон та створення нових;
- про оновлення інфраструктури міста;
- про підготовку до пляжного сезону в столиці.
Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Києві коронавірус виявлено у 217 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли дві людини.
В Україні розпочинається вакцинація від Covid-19 державних службовців. Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. У столиці чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.
Як відомо, звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки Coronavac.
29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.
Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.
На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві
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