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    Епідемія та початок пляжного сезону. Кличко дав брифінг (відео)

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    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги - Епідемія та початок пляжного сезону. Кличко дав брифінг (відео)
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно проводить онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Мер Києва поінформував киян про стан справ у столиці

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Мер, зокрема, розповів:

    • скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
    • про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
    • скількох киян уже вакцинували;
    • про оновлення зелених зон та створення нових;
    • про оновлення інфраструктури міста;
    • про підготовку до пляжного сезону в столиці.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 10 червня, у Києві коронавірус виявлено у 217 людей, від ускладнень коронавірусної хвороби померли дві людини.

    В Україні розпочинається вакцинація від Covid-19 державних службовців. Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. У столиці чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.

    Як відомо, звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки Coronavac.

    29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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    Теги: Віталій Кличко Київ кияни вакцинація коронавірус
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    Епідемія та початок пляжного сезону. Кличко дав брифінг (відео)