Алгоритм роботи Центру вакцинації в Києві змінено: Кличко повідомив деталі

У Центрі вакцинації вже отримали щеплення понад 8,5 тис. людей

У Києві вже вакцинувалися від коронавірусу понад 187 тисяч людей. Із них дві дози вакцини отримали понад 23 тисячі осіб. Це переважно – медики, соціальні працівники, вчителі, залучені до проведення ЗНО, паралімпійці та маломобільні громадяни. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Цими вихідними на базі Міжнародного виставкового центру знову працюватиме Центр вакцинації від Covid-19. Усього в Центрі вакцинували вже понад 8,5 тисяч людей. Тільки минулими вихідними щеплення отримали 5 тисяч людей. Вакцинувати таку кількість людей вдалося завдяки збільшенню кількості медичних бригад та розмежуванню потоків відвідувачів», – сказав Кличко.

За словами мера Києва, аби пришвидшити темпи вакцинації, міська влада вдосконалює роботу Центру. Так, з наступних вихідних алгоритм його роботи буде дещо змінений. Відтепер, аби записатися на щеплення проти Covid-19, потрібно зайти за посиланням на сайт сервісу helsi.me та вибрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису надійде смс-повідомленням. Його потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія».

«Більше часу процедура вакцинації забирає в тих людей, які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Оскільки доводиться заповнювати необхідні документи, витрачається не 7 хвилин, а півгодини. Тому для економії свого часу, перед тим, як іти на щеплення, підпишіть будь ласка декларацію з сімейним лікарем», – наголосив Кличко.

Також мер нагадав, що з 2 червня у столиці розпочали щеплювати працівників освіти вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech. У центрах вакцинації, які створили на базі 17 навчальних закладів у всіх районах міста, вже щепили понад 20 тисяч працівників сфери освіти столиці.

А з 14 червня в столиці розпочнеться вакцинація співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів і органів місцевого самоврядування. Їх щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech

Кличко підкреслив, що вакцину столиця отримує від Міністерства охорони здоров'я України і вакцинує громадян згідно з дорожньою картою, розробленою МОЗ. Міністерство розподіляє вакцину, визначає етапність, цільові групи та якою саме вакциною їх щеплюють. З цією дорожньою картою можна ознайомитися на сайті МОЗ України.

Нагадаємо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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