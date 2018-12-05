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    В ЄС представили план боротьби із фейками

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    В ЄС представили план боротьби із фейками

    Головним джерелом дезінформації у Євросоюзі є РФ

    В середу 5 грудня 2018 року Європейська Комісія запропонувала власне цілісне бачення щодо боротьби із неправдивою інформацією в інтернеті, яка іще відома як фейки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Відповідний план має бути схвалений на саміті глав держав і урядів ЄС. Так план Єврокомісії передбачає збільшення фінансування на протидію фейкам в Інтернеті, створення системи раннього оповіщення для попередження державних органів щодо інформаційних атак і заохочення технологічних компаній активніше протидіяти неправдивій інформації. 

    Віце-президент Єврокомісії і Комісар із цифрового порядку денного Андрус Ансип заявив про те, що є всі докази щодо того, що РФ є головним джерелом фейків в ЄС. Відповідні засоби для посилення режиму боротьби із неправдивою інформацією Брюссель має намір прийняти напередодні виборів до Європейського парламенту в травні 2019 року. Особливу увагу зосередять на відслідковуванні і виявленні російської дезінформації. Для цих цілей бюджет відповідного підрозділу зовнішньополітичної служби ЄС збільшать із 1,9 млн. євро до 5 млн. євро в наступному році.

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