В РФ хочуть змінити методику підрахування доходів громадян



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Зміна методології призведе до статистичного збільшення доходів росіян

Міністр економіки РФ Максим Орєшкін заявив про те, що «Росстат» перегляне методику підрахування реальних доходів громадян країни. Про це пише російське видання «Ведомости».

При цьому міністр пообіцяв, що дискусія із цього питання буде максимально публічною. До цього за даними «Росстату» реальні доходи росіян за останні п’ять років скоротилися на 11%.

В 2018 році Центральний банк РФ також нарікав на наявну методологію підрахунку доходів росіян. На сьогодні в ній не враховані транскордонна онлайн торгівля і споживання, власність росіян за кордоном.

Очікується, що саме зміна методології призведе до статистичного збільшення доходів росіян за новими правилами підрахунку.

Також нагадаємо, що в Україні фактичний показник інфляції в лютому на рівні 8,8% в річному вираженні практично відповідає прогнозом Національного банку України, опублікованому в січневому інфляційному звіті.

Національний банк України прогнозує у 2019 році уповільнення інфляції до 6,3%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 7,3%.

Також з 12 березня в Україні почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів Швидка копійка виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн. Кампанія триває.