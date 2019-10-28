Газові переговори: Росія готова обговорювати транзит із оператором ГТС України



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Тривалість газових переговорів 28 жовтня склала 80 хвилин

Тристоронні переговори щодо транзиту газу завершилися

Російський енергетичний монополіст «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України (ГТС). Про це повідомляють російські ЗМІ за підсумками тристоронніх консультацій, які сьогодні відбулися у Брюсселі.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, Росія готова працювати за європейським законодавством для транзиту газу через Україну.

Також він зазначив, що тристороння зустріч щодо газу пройшла конструктивно, при цьому зазначивши, що чергові тристоронні консультації по газу відбудуться в кінці листопада.

Тривалість переговорів склала 80 хвилин, що в два рази довше попередньої зустрічі. Консультації почалися з запізненням на дві години.

У зустрічі взяли участь міністр енергетики і навколишнього середовища України Олексій Оржель і глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв, міністр енергетики Росії Олександр Новак, глава «Газпрому» Олексій Міллер, заступник голови ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович.

Раніше повідомлялося, що представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.

Раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.