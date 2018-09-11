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    Сенцов повільно згасає, йому важко вставати з ліжка – адвокат

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    <span>Олег Сенцов</span> - Сенцов повільно згасає, йому важко вставати з ліжка – адвокат
    Олег Сенцов

    Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники дають йому поживні суміші

    Стан здоров'я Сенцова погіршився, йому важко вставати з ліжка.

    Про це Associated Press повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

    За його словами, стан Сенцова погіршується, що призводить до незворотних змін, які «впливають на серцево-судинну систему, нирки і печінку».

    Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники щодня дають йому поживні суміші.

    «Він схильний до повільного згасання, незважаючи на підтримувальну терапію», - заявив адвокат.

    Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.

    Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

    Джерело: 112 Україна

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