Сенцов повільно згасає, йому важко вставати з ліжка – адвокат
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Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники дають йому поживні суміші
Стан здоров'я Сенцова погіршився, йому важко вставати з ліжка.
Про це Associated Press повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.
За його словами, стан Сенцова погіршується, що призводить до незворотних змін, які «впливають на серцево-судинну систему, нирки і печінку».
Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники щодня дають йому поживні суміші.
«Він схильний до повільного згасання, незважаючи на підтримувальну терапію», - заявив адвокат.
Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.
Сенцов голодує з травня цього року.
Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.
Джерело: 112 Україна