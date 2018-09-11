Сенцов повільно згасає, йому важко вставати з ліжка – адвокат



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Олег Сенцов

Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники дають йому поживні суміші

Стан здоров'я Сенцова погіршився, йому важко вставати з ліжка.

Про це Associated Press повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

За його словами, стан Сенцова погіршується, що призводить до незворотних змін, які «впливають на серцево-судинну систему, нирки і печінку».

Політв’язень стає все більш слабким, незважаючи на те, що тюремники щодня дають йому поживні суміші.

«Він схильний до повільного згасання, незважаючи на підтримувальну терапію», - заявив адвокат.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

Джерело: 112 Україна