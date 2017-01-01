В Кабулі зросла кількість жертв теракту, влаштованого смертником ІДІЛ
- Сьогодні, 06:12
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Афганські силовики неподалік місця теракту
Терорист-смертник підійшов до в'їзду в агентство афганської розвідки та активував вибуховий пристрій
У результаті вибуху біля будівлі афганської розвідки у Кабулі у понеділок, 25 грудня, загинули 10 осіб, ще п’ятеро – травмовані.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава», повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq.
Співробітники афганської служби безпеки заявили, що вибух був викликаний терористом-смертником, який підійшов до в'їзду в агентство та активував вибуховий пристрій.
Зазначається, що усі жертви – цивільні.
Раніше повідомлялося про щонайменше шість жертв.
Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них, як правило, беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.