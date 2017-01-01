  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Кабулі зросла кількість жертв теракту, влаштованого смертником ІДІЛ

    Терорист-смертник підійшов до в'їзду в агентство афганської розвідки та активував вибуховий пристрій
    У результаті вибуху біля будівлі афганської розвідки у Кабулі у понеділок, 25 грудня, загинули 10 осіб, ще п’ятеро – травмовані. Про це повідомляє Reuters. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава», повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq. Співробітники
    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    <p>Афганські силовики неподалік місця теракту</p>

    Афганські силовики неподалік місця теракту

    Терорист-смертник підійшов до в'їзду в агентство афганської розвідки та активував вибуховий пристрій

    У результаті вибуху біля будівлі афганської розвідки у Кабулі у понеділок, 25 грудня, загинули 10 осіб, ще п’ятеро – травмовані.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава», повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq.

    Співробітники афганської служби безпеки заявили, що вибух був викликаний терористом-смертником, який підійшов до в'їзду в агентство та активував вибуховий пристрій.

    Зазначається, що усі жертви – цивільні.

    Раніше повідомлялося про щонайменше шість жертв.

    Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них, як правило, беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.

    Читайте також
    вибух теракт ІДІЛ Афганістан Ісламська держава
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ