У центрі Кабула стався теракт: щонайменше шість жертв
- Сьогодні, 09:50
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Відповідальність за атаку в Кабулі взяла на себе «Ісламська держава»
Щонайменше шестеро осіб загинуло через вибух, влаштований терористом-смертником на площі в афганській столиці Кабулі. Напад стався у понеділок, 25 грудня, зранку неподалік від штабу розвідки Афганістану, посольства США та представництва НАТО.
За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, постраждала як мінімум ще одна людина.
Нападник підірвав себе у годину пік, коли більшість працівників прибувала на роботу. Тиждень тому бойовики зробили спробу взяти штурмом тренувальний центр Національного директорату безпеки в Кабулі.
Відповідальність за атаку на себе взяла «Ісламська держава», як повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq. Нещодавній штурм також був однією із акцій ІД.
Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них, як правило, беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.
Джерело: DW