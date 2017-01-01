У центрі Кабула стався теракт: щонайменше шість жертв

Відповідальність за атаку в Кабулі взяла на себе «Ісламська держава»

Щонайменше шестеро осіб загинуло через вибух, влаштований терористом-смертником на площі в афганській столиці Кабулі. Напад стався у понеділок, 25 грудня, зранку неподалік від штабу розвідки Афганістану, посольства США та представництва НАТО. [READ_MORE] За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, постраждала як мінімум ще одна людина.



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Афганські силовики на місці атаки в Кабулі

Відповідальність за атаку в Кабулі взяла на себе «Ісламська держава»

Щонайменше шестеро осіб загинуло через вибух, влаштований терористом-смертником на площі в афганській столиці Кабулі. Напад стався у понеділок, 25 грудня, зранку неподалік від штабу розвідки Афганістану, посольства США та представництва НАТО.

За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, постраждала як мінімум ще одна людина.

Нападник підірвав себе у годину пік, коли більшість працівників прибувала на роботу. Тиждень тому бойовики зробили спробу взяти штурмом тренувальний центр Національного директорату безпеки в Кабулі.

Відповідальність за атаку на себе взяла «Ісламська держава», як повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq. Нещодавній штурм також був однією із акцій ІД.

Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них, як правило, беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.

Джерело: DW