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    У центрі Кабула стався теракт: щонайменше шість жертв

    Відповідальність за атаку в Кабулі взяла на себе «Ісламська держава»
    Щонайменше шестеро осіб загинуло через вибух, влаштований терористом-смертником на площі в афганській столиці Кабулі. Напад стався у понеділок, 25 грудня, зранку неподалік від штабу розвідки Афганістану, посольства США та представництва НАТО. [READ_MORE] За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, постраждала як мінімум ще одна людина.
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    Афганські силовики на місці атаки в Кабулі
    Афганські силовики на місці атаки в Кабулі

    Відповідальність за атаку в Кабулі взяла на себе «Ісламська держава»

    Щонайменше шестеро осіб загинуло через вибух, влаштований терористом-смертником на площі в афганській столиці Кабулі. Напад стався у понеділок, 25 грудня, зранку неподалік від штабу розвідки Афганістану, посольства США та представництва НАТО.

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    За даними місцевого міністерства охорони здоров'я, постраждала як мінімум ще одна людина.

    Нападник підірвав себе у годину пік, коли більшість працівників прибувала на роботу. Тиждень тому бойовики зробили спробу взяти штурмом тренувальний центр Національного директорату безпеки в Кабулі.

    Відповідальність за атаку на себе взяла «Ісламська держава», як повідомляє пов'язаний із терористами сайт Amaq. Нещодавній штурм також був однією із акцій ІД.

    Останнім часом у Кабулі почастішали напади у громадських місцях, відповідальність за них, як правило, беруть або ІД, або «Талібан». За рік, що минає, в країні сталося принаймні 20 кривавих терактів. Сотні людей загинули та дістали поранення.

     

    Джерело: DW

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