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    В Каїрі біля посольства США затримали чоловіка з вибухівкою

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    Заарештований біля посольства США в Каїрі - В Каїрі біля посольства США затримали чоловіка з вибухівкою
    skynewsarabia.com
    Заарештований біля посольства США в Каїрі

    За інформацією ЗМІ, чоловік намагався привести в дію вибухівку

    Біля посольства США в Каїрі поліція затримала невідомого чоловіка з декількома вибуховими пристроями.

    Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерела в силових структурах Єгипту.

    За інформацією телеканалу, чоловік намагався привести в дію вибухівку. Інцидент стався на вулиці Симона Болівара в центрі столиці Єгипту, поблизу Гарден Сіті, де розташовується комплекс американської дипмісії.

    Район оточений поліцією. При затриманні підозрюваного ніхто не постраждав.

    Американське посольство в Єгипті на своїй сторінці в Twitter попросило уникати району, де стався інцидент, а також порекомендувало американським громадянам направляти всі питання по електронній пошті. Згодом у посольстві повідомили, що їх робота відновлена.

    Джерело: ТАСС

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