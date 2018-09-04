В Каїрі біля посольства США затримали чоловіка з вибухівкою
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За інформацією ЗМІ, чоловік намагався привести в дію вибухівку
Біля посольства США в Каїрі поліція затримала невідомого чоловіка з декількома вибуховими пристроями.
Про це повідомив телеканал Sky News Arabia з посиланням на джерела в силових структурах Єгипту.
За інформацією телеканалу, чоловік намагався привести в дію вибухівку. Інцидент стався на вулиці Симона Болівара в центрі столиці Єгипту, поблизу Гарден Сіті, де розташовується комплекс американської дипмісії.
Район оточений поліцією. При затриманні підозрюваного ніхто не постраждав.
Американське посольство в Єгипті на своїй сторінці в Twitter попросило уникати району, де стався інцидент, а також порекомендувало американським громадянам направляти всі питання по електронній пошті. Згодом у посольстві повідомили, що їх робота відновлена.
Джерело: ТАСС