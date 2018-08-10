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    В Канаді внаслідок стрілянини загинули четверо людей

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    В Канаді внаслідок стрілянини загинули четверо людей

    Місцевих жителів просять уникати району Бруксайд-драйв

    У столиці канадської провінції Нью-Брансвік, місті Фредеріктон, в п’ятницю, 10 серпня, сталася стрілянина, в результаті якої щонайменше чотири людини загинули.

    Про це повідомила місцева поліція в Twitter.

    Обставини стрілянини поки невідомі.

    Правоохоронці підкреслили, що ситуація ще не під контролем. Тому місцевих жителів просять уникати району Бруксайд-драйв.

    Нагадаємо, внаслідок стрілянини у шведському місті Мальме загинули двоє людей: 18-річний хлопець та 29-річний чоловік. Вони померли у лікарні. Ще четверо людей дістали поранення.

    У місті Феллон штату Невада (США) місцевий житель прийшов в мормонську церкву і відкрив вогонь. На момент стрілянини в церкві перебувало близько 50 осіб. Загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

    Джерело: Громадське

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