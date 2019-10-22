В Каталонії демонстранти заблокували дороги та залізничні колії



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Протести в Каталонії Фото: Reuters

Демонстранти вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії

На тлі масових протестів в Каталонії демонстранти заблокували дороги та залізничні колії.

Про це повідомляє Express.

Зазначається, що на одному з приміських маршрутів поїзд зіштовхнувся з деревом, залишеним на шляхах протестуючими. Аварія спровокувала затримки руху, обійшлося без жертв.

«Блокади тривали на десятках дорогах в районі Барселони, Леріди та Жирони. У більшості демонстранти - це члени радикальних Рад оборони Республіки (CDR), які вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії», - йдеться у повідомленні.

У Жироні студенти перекрили під'їзні шляхи до університету, а також входи в будівлі кількох університетських факультетів.

Нагадаємо, нещодавно в іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.

Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.

У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.