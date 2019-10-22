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    В Каталонії демонстранти заблокували дороги та залізничні колії

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    Протести в Каталонії - В Каталонії демонстранти заблокували дороги та залізничні колії
    Протести в Каталонії
    Фото: Reuters

    Демонстранти вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії

    На тлі масових протестів в Каталонії демонстранти заблокували дороги та залізничні колії.

    Про це повідомляє Express.

    Зазначається, що на одному з приміських маршрутів поїзд зіштовхнувся з деревом, залишеним на шляхах протестуючими. Аварія спровокувала затримки руху, обійшлося без жертв.

    «Блокади тривали на десятках дорогах в районі Барселони, Леріди та Жирони. У більшості демонстранти - це члени радикальних Рад оборони Республіки (CDR), які вимагають негайного проголошення незалежності Каталонії», - йдеться у повідомленні.

    У Жироні студенти перекрили під'їзні шляхи до університету, а також входи в будівлі кількох університетських факультетів.

    Нагадаємо, нещодавно в іспанській Барселоні після шести днів протестів у неділю пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству. 

    Як відомо, влада Барселони підрахувала, що починаючи з вівторка внаслідок протестів було завдано збитків на суму понад 2,5 млн євро.

    Зазначимо, що у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

    Натомість іспанський уряд відмовився від переговорів з бунтівною Каталонією.

    У ніч проти неділі поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями.

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