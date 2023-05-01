Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працює ППО

У Києві та області працює протиповітряна оборона

Під час небезпеки необхідно перебувати в укриттях

У ніч проти понеділка, 1 травня, у столиці України та більшості регіонів пролунав сигнал повітряної тривоги.

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За повідомленням моніторингових груп у Telegram ворог здійснив пуски ракет з акваторії Каспійського моря.

У свою чергу, Глава офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Близько 04:50 у Київській МВА та Киїівській ОВА повідомили про роботу ППО у столиці та області.

«На Київщині працює ППО! До відбою залишайтеся в укриттях.

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Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу сил протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.