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У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога
У Дніпропетровській області пролунали вибухи: триває повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Жителі Павлограду, обережно!

У Дніпропетровській області о 21:30 оголошено повітряну тривогу. Там повідомляють про вибухи.

Тривога оголошена о 21:30, а через деякий час мешканці регіону повідомили про вибухи у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у місцевих телеграм-каналах.

Зокрема, вибухи прогриміли у Павлограді. 

Сигнал повітряної тривоги також лунав у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та А.Р. Крим.

Відомо, що у російському і білоруському небі перебуває щонайменше 14 Ту-95.

Також мешканці регіону повідомляли, що чули дрони-камікадзе.

Зазначимо, триває 431-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Теги: вибух Дніпропетровщина тривога

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