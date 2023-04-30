У Дніпропетровській області прогриміли вибухи: триває повітряна тривога

Жителі Павлограду, обережно!

У Дніпропетровській області о 21:30 оголошено повітряну тривогу. Там повідомляють про вибухи.

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Тривога оголошена о 21:30, а через деякий час мешканці регіону повідомили про вибухи у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у місцевих телеграм-каналах.

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Зокрема, вибухи прогриміли у Павлограді.

Сигнал повітряної тривоги також лунав у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та А.Р. Крим.

Відомо, що у російському і білоруському небі перебуває щонайменше 14 Ту-95.

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Також мешканці регіону повідомляли, що чули дрони-камікадзе.

Зазначимо, триває 431-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.