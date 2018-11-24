В Китаї на заводі прогримів вибух: пошкоджені десятки будинків, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters

Причини вибуху встановлюються, при цьому місцеві урядовці не виключають тероризм

У північній китайській провінції Цзилінь стався вибух на заводі з виробництва машин. Загинули двоє людей, ще 24 людини поранено.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вибух спричинив пожежу і пошкодження мінімум чотирьох десятків будинків. Людей з прилеглих територій було евакуйовано.

Постраждалим надано першу медичну допомогу, всі вони доправлені до найближчої лікарні.

Причини вибуху встановлюються, при цьому місцеві урядовці не виключають тероризм.

Китай пообіцяв поліпшити безпеку на заводах, оскільки вибухи та інші інциденти відбуваються систематично через нестабільне виконання правил.

Нагадаємо, у Росії на території Пермського порохового заводу 8 жовтня вибухнув газовий балон. Внаслідок вибуху один робітник загинув на місці події, ще двоє померли в лікарні.

Джерело: ТСН