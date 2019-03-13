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    В Китаї розбився літак військово-морських сил

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    Авіакатастрофа сталася в гористому районі Ледонг, який вкритий тропічними лісами - В Китаї розбився літак військово-морських сил
    Авіакатастрофа сталася в гористому районі Ледонг, який вкритий тропічними лісами
    Фото: Navy Times

    Китайські військові відмовилися надавати деталі щодо типу літака, який розбився

    В рамках тренувального польоту літака військово-морських сил КНР в провінції Хайнань сталася авіакатастрофа. Внаслідок неї загинуло обидва пілоти.

    Про це повідомляє ресурс Navy Times.

    Катастрофа сталася в гористому районі Ледонг, який вкритий тропічними лісами.

    Китайські військові повідомили про катастрофу за допомогою свого акаунту в соціальній мережі Weibo. При цьому військові відмовилися надавати деталі щодо типу літака, який розбився.

    Раніше повідомлялося, що третій ракетоносій важкого класу КНР типу «Ченчжен-5» готовий до старту.

    Всього Китайська корпорація аерокосмічних наук і технологій в 2019 році має провести 30 пусків ракетоносіїв.

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