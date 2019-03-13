В Китаї розбився літак військово-морських сил
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Авіакатастрофа сталася в гористому районі Ледонг, який вкритий тропічними лісами
Фото: Navy Times
Китайські військові відмовилися надавати деталі щодо типу літака, який розбився
В рамках тренувального польоту літака військово-морських сил КНР в провінції Хайнань сталася авіакатастрофа. Внаслідок неї загинуло обидва пілоти.
Про це повідомляє ресурс Navy Times.
Катастрофа сталася в гористому районі Ледонг, який вкритий тропічними лісами.
Китайські військові повідомили про катастрофу за допомогою свого акаунту в соціальній мережі Weibo. При цьому військові відмовилися надавати деталі щодо типу літака, який розбився.
Раніше повідомлялося, що третій ракетоносій важкого класу КНР типу «Ченчжен-5» готовий до старту.
Всього Китайська корпорація аерокосмічних наук і технологій в 2019 році має провести 30 пусків ракетоносіїв.