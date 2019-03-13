Китай готується до запуску важкого ракетоносія «Ченчжен-5»



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Китайська ракета «Ченчжен-5»

Носії типу«Ченчжен-5» потрібні КНР для відправлення місій на Місяць і Марс

Третій ракетоносій важкого класу КНР типу «Ченчжен-5» готовий до старту. Про це повідомляє китайське англомовне видання The Global Times.

Відповідний пуск був відкладений минулого року через виявлення низки недоліків. На сьогодні дані недоліки ліквідовані і проходить необхідне тестування систем.

Пуск важкого ракетоносія типу «Ченчджен-5» запланований на липень 2019 року. До цього пуски проводилися в листопаді 2016 і в липні 2017 року. Другий пуск виявився невдалим.

Ракетоносії важкого класу «Ченжен-5» є важливими складовими в місіях КНР щодо здійснення майбутніх польотів до Місяця і Марсу. Передбачається, що четвертий ракетоносій цього типу цього ж року має запустити на місяць систему для збирання зразків місцевого ґрунту.

Всього Китайська корпорація аерокосмічних наук і технологій в 2019 році має провести 30 пусків ракетоносіїв.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують здійснити чергову пілотовану місію на Місяць у 2028 році, про це йдеться в опублікованому в понеділок проекті бюджету американського Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (НАСА).

Також Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця.