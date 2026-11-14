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Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 листопада 2026 року

Ніч на 14 листопада запам'яталася масштабним збоєм у США: через надзвичайні обставини там зупинили всі авіавильоти, а причини аварії пояснили Трамп і міністри. У Росії в двох областях пролунали вибухи, спалахнули пожежі. Окрім того, Польща призупинила внески до програми PURL для України. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 листопада.

Авіаколапс у США: усі вильоти було зупинено

Американське авіасполучення зіткнулося з масштабним збоєм: через надзвичайні обставини зупинили всі авіавильоти. Згодом причини аварії пояснили Трамп і міністри.  

Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада фото 1

Вибухи у двох областях Росії: спалахнули пожежі

На території Росії пролунали вибухи одразу у кількох областях. Місцеві повідомляють, що після цього спалахнуло підприємство. Наслідки уточнюються.

Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада фото 2

Зеленський окреслив завдання для міст перед зимою

Президент назвав головні завдання, які мають виконати українські міста до настання холодів. За його словами, зустрічі з очільниками міст відтепер проводитимуть на постійній основі.

Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада фото 3

Польща призупинила внески до програми PURL

Польща призупиняє внески до програми PURL, яка забезпечує постачання американської зброї для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада фото 4

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Теги: Польща військові Дональд Туск артист народний артист Гаррі Поттер США літак

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