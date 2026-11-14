Авіаколапс у США, вибухи у Росії, Польща зупинила внески в PURL: головне за ніч 14 листопада

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 листопада 2026 року

Ніч на 14 листопада запам'яталася масштабним збоєм у США: через надзвичайні обставини там зупинили всі авіавильоти, а причини аварії пояснили Трамп і міністри. У Росії в двох областях пролунали вибухи, спалахнули пожежі. Окрім того, Польща призупинила внески до програми PURL для України. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 листопада.

Авіаколапс у США: усі вильоти було зупинено

Американське авіасполучення зіткнулося з масштабним збоєм: через надзвичайні обставини зупинили всі авіавильоти. Згодом причини аварії пояснили Трамп і міністри.

Вибухи у двох областях Росії: спалахнули пожежі

На території Росії пролунали вибухи одразу у кількох областях. Місцеві повідомляють, що після цього спалахнуло підприємство. Наслідки уточнюються.

Зеленський окреслив завдання для міст перед зимою

Президент назвав головні завдання, які мають виконати українські міста до настання холодів. За його словами, зустрічі з очільниками міст відтепер проводитимуть на постійній основі.

Польща призупинила внески до програми PURL

Польща призупиняє внески до програми PURL, яка забезпечує постачання американської зброї для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск.

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