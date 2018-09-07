В КНР готують новий експортний винищувач до випробувань



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FTC-2000G може замінити літаки третього покоління

Англомовне китайське видання The Global Times повідомило про те, що на заводі в південній провінції Гуйджоу було завершено створення першого винищувача FTC-2000G.

Даний багатоцільовий винищувач передбачається поставляти на експорт. Передбачається, що перший FTC-2000G почне льотні випробування наприкінці вересня.

Вперше публічно новий багатоцільовий літак продемонструють на виставці в листопаді. FTC-2000G має радіус дії в 3 тисячі км, а також сім підвісок для озброєння. Як наслідок даний винищувач може використовуватися для вогневої підтримки піхоти, боротьби із ворожою авіацією, розвідки і проведення тренувань.

FTC-2000G є модернізованою і покращеною версією літака J-7, який припинили виробляти в 2013 році. Даний літак поступається по техніко-тактичним характеристикам таким китайським винищувачам як J-10, J-11, J-16 та J-20, але має гарні перспективи на світовому ринку.

Мова йде про країни третього світу, які і на сьогодні озброєні старими літаками третього покоління типу МіГ-21, F-5 та Mirage 2000. У порівнянні з ними FTC-2000G є кращою моделлю і при цьому коштує дешевше, ніж F-16 чи МіГ-29.

Головними конкурентами FTC-2000G буде південнокорейський літак FA-50 та італійський М346.