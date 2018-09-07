В КНР палубні винищувачі отримують покращений двигун



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Це має зменшити залежність КНР від постачання російських двигунів

Гонконгське видання The South China Morning Post повідомляє, що КНР близька до початку масового виробництва нового покращеного двигуна для свого палубного винищувача J-15.

Китайським інженерам вдалося збільшити тягу двигуна WS-10H, а також продовжити його життєвий цикл із 800 до 1,5 тисяч годин. Тим самим китайський двигун тепер нічим не поступається російському двигуну AL-31F, який до цього використовували на винищувачі J-15.

Раніше WS-10 критикували саме за недостатню для палубного винищувача тягу.

КНР планує мати до 2030 року до 4 авіаносців, що означає необхідність створення не менше 130 палубних винищувачів.

На сьогодні в розпорядженні Пекіну є лише до 30 літаків J-15. При цьому однак китайський двигун WS-10H і далі буде поступатися американському двигуну F414, який стоїть на палубному винищувачі F/A-18.

Всього у створення двигунів для власних винищувачів Пекін за 2010-2015 роки інвестував майже 22 млрд. доларів.