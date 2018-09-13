В Криму окупанти прийшли з обшуками до кримського татарина Бєлялова



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Осман Бєлялов

На момент обшуку активіста вдома не було

У Бахчисараї 13 вересня російські силовики проводять обшуки у будинку кримського татарина Османа Бєлялова - активіста, який допомагає сім’ям політв'язнів.

Про це повідомляється на сторінці «Кримської солідарністі» у Facebook.

«В Бахчисараї по вул. Моїсеєва проходить обшук. У будинку кримського татарина Белялова Османа Решатовича», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на момент обшуку Османа вдома не було. «Він виїжджав за деякими справами в Сімферополь, але до місця призначення не доїхав. Зв'язку з ним на даний момент немає», - заявили у «Кримській солідарністі».

Повідомляється, що Бєлялов вже був визнаний «винним в адміністративному правопорушенні» за статтею 20.2 КоАП РФ, йому був призначений штраф в розмірі 10 тисяч рублів. Він звинувачується в участі в нібито «несанкціонованому мітингу» в Бахчисараї 12 травня 2016 року. Тоді активісти зібралися, дізнавшись, що російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар.