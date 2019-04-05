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    В Криму окупанти винесли вирок школяру, який «познущався з російського прапора»

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    <p>Правозахисники звертають увагу на те, що тепер&nbsp;незрозуміло, як хлопець буде відвідувати в школу, в яку він ходить в інший район</p> - В Криму окупанти винесли вирок школяру, який «познущався з російського прапора»

    Правозахисники звертають увагу на те, що тепер незрозуміло, як хлопець буде відвідувати в школу, в яку він ходить в інший район

    16-річного Абдурамана Абдувелієва звинуватили за статтею 329 КК РФ за те, що 21 травня 2018 року в с. Курське він нібито зняв три російських прапори, спалив і кинув в туалет

    В Криму мировий суд Білогірського району 4 квітня засудив 16-річного Абдурамана Абдувелієва до шести місяців обмеження волі. Школяру на півроку заборонили виїжджати з села, де він живе.

    Про це повідомила журналіст Олександра Єфименко на своїй сторінці в соцмережі, пише «Кримська правозахисна група».

    Школяра звинуватили за статтею 329 КК РФ за те, що 21 травня 2018 року в с. Курське він нібито зняв три російських прапори, спалив і кинув в туалет.

    «Тепер, у зв'язку з вироком, який має на увазі під собою обмеження в пересуванні, абсолютно незрозуміло, як Абдураманов буде відвідувати в школу, бо вчиться він в Судакському районі, а живе в селі Курське (Білогірський район)», - зазначили правозахисники.

    Нагадаємо, Севастопольський міський суд засудив Володимира Дудку та Олексія Бессарабова, які звинувачуються у підготовці диверсій в Криму, до 14 років позбавлення волі кожного.

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