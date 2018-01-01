В Криму затримали учасниць гурту Pussy Riot

Силовики намагалися дізнатися у дівчат, навіщо вони приїхали до Криму

Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали в неділю російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму. Про це Борисова написала у Twitter. Спершу вона повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали шестеро поліцейських, а потім привезли у ФСБ.



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Учасниці Pussy Riot

Силовики намагалися дізнатися у дівчат, навіщо вони приїхали до Криму

Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали в неділю російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму.

Про це Борисова написала у Twitter.

Спершу вона повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали шестеро поліцейських, а потім привезли у ФСБ.

«Нас відпустили після бесіди, жодних паперів не підписували, питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)», — написала Борисова.

Нагадаємо, учасниця російської панк-рок-групи Pussy Riot Марія Альохіна передала половину грошей від продажу своєї книги Riot Days на підтримку кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.