В Криму затримали учасниць гурту Pussy Riot
- Вчора, 21:58
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Розсилка
Силовики намагалися дізнатися у дівчат, навіщо вони приїхали до Криму
Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали в неділю російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму.
Про це Борисова написала у Twitter.
Спершу вона повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали шестеро поліцейських, а потім привезли у ФСБ.
«Нас відпустили після бесіди, жодних паперів не підписували, питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)», — написала Борисова.
Нагадаємо, учасниця російської панк-рок-групи Pussy Riot Марія Альохіна передала половину грошей від продажу своєї книги Riot Days на підтримку кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.