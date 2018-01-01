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    В Криму затримали учасниць гурту Pussy Riot

    Силовики намагалися дізнатися у дівчат, навіщо вони приїхали до Криму
    Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали в неділю російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму. Про це Борисова написала у Twitter. Спершу вона повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали шестеро поліцейських, а потім привезли у ФСБ.
    • Вчора, 21:58
    • Розсилка
    Учасниці&nbsp;Pussy Riot
    Учасниці Pussy Riot

    Силовики намагалися дізнатися у дівчат, навіщо вони приїхали до Криму

    Учасників російського гурту Pussy Riot Ольгу Борисову та Олександра Софієва затримали в неділю російські поліцейські при виході з парому у Керчі на сході анексованого Криму.

    Про це Борисова написала у Twitter.

    Спершу вона повідомила, що з порому в Керчі їх зустрічали шестеро поліцейських, а потім привезли у ФСБ.

    «Нас відпустили після бесіди, жодних паперів не підписували, питали, навіщо приїхали до Криму і намагалися дізнатися про людей, чиї візитки були у мене в паспорті (один дипломат)», — написала Борисова.

    Нагадаємо, учасниця російської панк-рок-групи Pussy Riot Марія Альохіна передала половину грошей від продажу своєї книги Riot Days на підтримку кримського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.

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