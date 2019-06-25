В Лаврова пояснили, чому російський літак прибув до Венесуели



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Заступник глави МЗС РФ запевнив, що «це не російська присутність»

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російський військовий літак прилетів до Венесуели для обслуговування раніше поставленого військового обладнання.

За словами Рябкова, це не ознака російської військової присутності в країні і не спроба дестабілізувати там ситуацію.

Як повідомляє російський «Інтерфакс», чиновник зауважив, що мова йде про планову роботу за раніше укладеними контрактами у військово-технічній сфері, і немає приводу робити з цього «сенсацію». У Венесуелу була доставлена складна техніка, без обслуговування вона не буде функціонувати, пояснив Рябков.

Заступник глави МЗС РФ запевнив, що «це не російська присутність, не несе елементів дестабілізації обстановки, це виконання наявних сервісних контрактів, все в робочому режимі, рутинна робота».

Як відомо, про появу російського «Іл-62» з бортовим номером RA-86496 в аеропорту Каракаса повідомив Reuters з посиланням на очевидця і на дані сайту Flightradar24.

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що венесуельський диктатор Ніколас Мадуро купив «постійну підтримку» Москви, підписавши у травні оборонний контракт з РФ.