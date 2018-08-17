В Лондоні оцінять наслідки відсутності угоди Британії із ЄС



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Мер Лондона Садик Хан

Очільник британської столиці готується до найгіршого розвитку подій

Мер Лондона Садик Хан віддав наказ підрозділу, який займається питаннями протидії стихійним лихам і терористичним атакам, оцінити наслідки сценарію відсутності угоди із ЄС у плані постачання медикаментів і продуктів харчування, а також підтримання порядку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною такого рішення глави британської столиці є те, що сценарій відсутності угоди між Лондоном і Брюсселем на березень 2019 року стає все більше ймовірним. Це, як наголосив Садик Хан, не залишає іншого вибору, окрім як готуватися до сценарію відсутності угоди між Великою Британією і ЄС.

Окрім того меру Лондона не подобається те, що британський уряд не почав консультації із приватними компаніями щодо плану дій на випадок сценарію відсутності угоди із ЄС. Уряд має намір почати такі консультації лише в вересні 2018 року. Так само Садика Хана непокоїть питання статусу співробітників компаній, які базуються в Лондоні, і мають громадянство інших країн ЄС. Тому він звернувся до Терези Мей і проханням вирішити цю проблему, не зважаючи на поточний стан і перспективи загальних переговорів із Брюсселем.