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    В МАУ пояснили, чому пишуть Kiev, а не Kyiv

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    <p>У Twitter читачка закликала МАУ писати англійською мовою Київ правильно - Kyiv</p> - В МАУ пояснили, чому пишуть Kiev, а не Kyiv

    У Twitter читачка закликала МАУ писати англійською мовою Київ правильно - Kyiv

    В авіакомпанії МАУ кажуть, що не хочуть «плутати іншомовних пасажирів»

    Міжнародна авіакомпанія МАУ буде продовжувати використовувати назву міста Київ англійською мовою як Kiev, а не Kyiv, у зв’язку з тим, що саме такою є офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA.

    Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті МАУ у відповідь на заклик читачки писати англійською мовою Київ як Kyiv.

    «Оскільки офіційна транслітерація IATA - Kiev, ми використовуємо саме цей варіант, аби не плутати іншомовних пасажирів. Поки офіційна транслітерація IATA є Kiev, ми не використовуємо інших варіантів написання міста англійською», - заявили в авіакомпанії.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

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    МЗС Київ МАУ авіаперевезення українська мова
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