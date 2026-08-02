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Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
Молодіжка партії «Да, Болгарія» подарувала міністру оборони старий «Москвич» на знак протесту
фото: x.com/SavchenkoReview

Молодіжні активісти вручили Димитру Стоянову старий «Москвич» і застерегли від витрачання коштів на винищувачі з вичерпаним ресурсом

Представники молодіжної організації політичної партії «Да, Болгарія» («МлаДа България») спільно з молодіжним крилом партії «Демократи за сильну Болгарію» (ДСБ) провели акцію протесту біля будівлі Міністерства оборони в Софії. Активісти залишили перед входом старий автомобіль «Москвич», адресувавши його міністру оборони Димитру Стоянову. Про це пише «Главком» з посиланням на повідомлення Болгарського телеграфного агентства (БТА), яке цитує представника молодіжної організації Тодора Петрова та описує саму акцію.

Акція стала відповіддю на наміри Міністерства оборони Болгарії придбати в Польщі вживані винищувачі МіГ-29 та запчастини до них, які мають вичерпаний льотний ресурс.

У якості незгоди з рішенням міністра, учасники акції припаркували ретроавтомобіль, що є символом радянської доби, безпосередньо перед будівлею оборонного відомства у зоні, де зупинку та паркування заборонено.

Разом із залишененим автомобілем активісти передали міністру листівку з текстом: «Ви не маєте права на таку угоду! Ви не маєте права купувати зі звалищ зношену радянську техніку! Як болгарський офіцер і міністр країни НАТО ви не маєте на це права!»

Молодь партії «Так, Болгаріє» залишила міністру оборони старий «Москвич» через плани закупівлі МіГ-29
Молодь партії «Так, Болгаріє» залишила міністру оборони старий «Москвич» через плани закупівлі МіГ-29
фото: x.com/SavchenkoReview

Учасники акції пояснили, що таким чином висловлюють протест проти намірів болгарського оборонного відомства придбати у Польщі радянські винищувачі МіГ-29 або їхні комплектуючі, тоді як ці літаки раніше розглядалися як потенційна допомога Україні.

Представник молодіжної організації партії Тодор Петров заявив журналістам, що акція має символічний характер.

«Це подарунок для військового міністра Димитра Стоянова, оскільки за останній тиждень усі ми зрозуміли, що він є виразним ностальгіком за соціалістичним минулим. Як такому, йому личить мати у своєму гаражі хоча б один «Москвич». Ми хотіли подарувати йому й один МіГ-29, але він знайшов останні наявні борти в Польщі та тепер хоче купити їх за наші податки» , – заявив Петров.

Таким чином, молодіжні активісти порівняли застарілі радянські літаки зі старим автопромом і закликали очільника оборонного відомства дбати про безпеку болгарського неба за допомогою сучасної техніки, не витрачаючи кошти платників податків на списане озброєння.

Зазначимо, що приводом для протесту стали заяви Димитра Стоянова про те, що Болгарія звернулася до Польщі та Угорщини із запитом щодо наявності запасних частин і можливості придбання літаків МіГ-29, необхідних для підтримання боєготовності болгарських Повітряних сил до повного введення в експлуатацію винищувачів F-16. Міністр пояснив, що після отримання відповідей до цих країн можуть направити експертів для оцінки стану техніки та комплектуючих.

Наразі Міністерство оборони Болгарії та сам Димитр Стоянов публічно не коментували проведену під стінами відомства акцію.

При цьому Міністерство оборони Болгарії раніше офіційно заявляло, що переговори з Польщею про купівлю літаків МіГ-29 не ведуться. У відомстві наголошують, що наразі йдеться лише про вивчення можливості отримання запасних частин для підтримання експлуатації наявного парку винищувачів до моменту повного переходу на американські F-16.

Тема польських МіГ-29 привернула увагу після того, як польська сторона повідомила про призупинення передачі Україні своїх винищувачів через невирішені питання щодо домовленостей про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Після цього болгарський міністр заявив про інтерес до можливих запасних частин і літаків, які можуть бути виведені з експлуатації в Польщі.

Нагадаємо, що Польща отримала запит від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Україні. Про це повідомляв заступник міністра національної оборони Павел Залевський. Він не назвав державу, яка звернулася, але наголосив, що пріоритетом Польщі залишається передача цих літаків Україні. Наразі серед країн НАТО винищувачі МіГ-29 продовжують експлуатувати лише Польща та Болгарія, яка поступово переходить на американські F-16.

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Теги: Польща Болгарія Міноборони винищувач

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