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У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті Kraken
фото з відкритих джерел

Наразі офіційної інформації щодо кримінального провадження практично немає

У Києві затримали ветерана спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken Гліба Новостройного з позивним Дніпрянин. Як інформує «Главком», про це повідомив засновник підрозділу Костянтин Немічев у Telegram.

За словами Немічева, Новостройний чотири роки проходив службу у штурмовій роті Kraken, а торік був звільнений зі служби за станом здоров’я.

«У Києві затримали Гліба Новостройного, який чотири роки служив у штурмовій роті Kraken, а минулого року був звільнений зі служби за станом здоров’я. Гліб футбольний фанат Дніпра та з перших днів повномасштабного вторгнення встав на захист Харкова», – написав Немічев.

Він зазначив, що наразі офіційної інформації щодо кримінального провадження практично немає.

«Справа засекречена, відомо лише, що Печерський районний суд Києва має розглянути питання про обрання йому запобіжного заходу. Іншої офіційної інформації по справі немає», – повідомив засновник Kraken.

«Із неофіційних джерел надходить інформація, що його можуть притягнути у причетності до вбивства офісника на Балі», – додав Немічев.

Костянтин Немічев також висловив сподівання на прозоре розслідування справи.

«Сподіваюся, що після розголосу справа стане максимально відкритою, а правоохоронні органи діятимуть виключно в межах закону, забезпечивши об’єктивне розслідування», – написав він.

Офіційних заяв українських правоохоронних органів щодо затримання Гліба Новостройного або висунення йому підозри станом на цей час немає.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого 2026 року в мережі з’явилася інформація про викрадення на індонезійському острові Балі двох громадян України – Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, синів двох бізнесменів із Дніпра. За повідомленнями, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова викрали, катували та вимагали за його звільнення викуп у розмірі $10 мільйонів.

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Теги: розвідка викрадення розслідування

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