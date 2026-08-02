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Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Компанія показала наслідки удару
фото: ROZETKA

В об'єкт влучили два дрони типу Shahed

У ніч на 2 серпня російські ударні безпілотники знову атакували найбільший склад компанії Rozetka у Броварах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

Це вже друга атака на об'єкт менш ніж за 24 години. У компанії вважають, що йдеться не про випадковість, а про цілеспрямований удар.

Попри повторну атаку, Rozetka заявила, що продовжує працювати у звичайному режимі.  «Головне, люди не постраждали», – наголосили в компанії та подякували всім, хто підтримує її роботу.

Росія атакувала найбільший склад компанії
Росія атакувала найбільший склад компанії
фото: Rozetka
Наслідки удару ворога
Наслідки удару ворога
фото: Rozetka

Нагадаємо, напередодні під час російської повітряної атаки на Київську область реактивний безпілотник типу Shahed влучив у склад маркетплейсу Rozetka, де на той момент перебували 270 працівників.

Унаслідок удару загинув один співробітник компанії, ще семеро зазнали поранень. Співзасновниця та співвласниця Rozetka Ірина Чечоткіна заявила, що компанія надасть усю необхідну допомогу постраждалим і родині загиблого. 

Російські війська регулярно завдають ударів по цивільній інфраструктурі України. Лише за останні дні під атаками опинилися об'єкти поштової та видавничої галузей. Зокрема, у Вінницькій області росіяни вдарили по відділенню «Нової пошти», а в Полтаві знищили сортувальний термінал компанії.

Також 1 серпня під удар потрапив склад видавництва «Ранок» у Харкові. Було знищено близько 600 тис. шкільних підручників, 28 тис. найменувань книжок і приблизно 8 млн примірників. 

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Теги: Київщина безпілотник

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