В міноборони РФ сказали, що могло стати причиною вибухів на військовому складі



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Вибухи на військовому складі під Ачинськом (РФ) розпочалися у понеділок, 5 серпня

Заступник міністра оборони РФ прибув в Красноярський край до місця надзвичайної ситуації в ніч на вівторок

Причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі в РФ, за попередніми даними, міг бути людський фактор.

Про це заявив заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков.

Точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура, додав він.

За словами Булгакова, арсенал буде розформовано.

Заступник міністра оборони РФ прибув в Красноярський край до місця надзвичайної ситуації в ніч на вівторок разом з фахівцями штабу матеріально-технічного забезпечення. Під його керівництвом оперативна група проводить оцінку обстановки.

Пожежа у сховищі порохових зарядів до артилерійських боєприпасів на складі військової частини в селі Кам'янка розпочалася вдень 5 серпня. Через пожежу там почалися вибухи. Постраждали 12 осіб. Шість з них госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості.

Особовий склад частини, а також жителів населених пунктів в радіусі 20 кілометрів від частини евакуювали. Як повідомив заступник голови крайового уряду Олексій Подкоритов, були евакуйовані більше 9,5 тисячі осіб, близько шести тисяч з них покинули небезпечну зону самостійно.

У ніч на 6 серпня було оголошено, що вибухи припинилися.

Джерело: Интерфакс