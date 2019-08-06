В міноборони РФ сказали, що могло стати причиною вибухів на військовому складі
Заступник міністра оборони РФ прибув в Красноярський край до місця надзвичайної ситуації в ніч на вівторок
Причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі в РФ, за попередніми даними, міг бути людський фактор.
Про це заявив заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков.
Точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура, додав він.
За словами Булгакова, арсенал буде розформовано.
Заступник міністра оборони РФ прибув в Красноярський край до місця надзвичайної ситуації в ніч на вівторок разом з фахівцями штабу матеріально-технічного забезпечення. Під його керівництвом оперативна група проводить оцінку обстановки.
Пожежа у сховищі порохових зарядів до артилерійських боєприпасів на складі військової частини в селі Кам'янка розпочалася вдень 5 серпня. Через пожежу там почалися вибухи. Постраждали 12 осіб. Шість з них госпіталізовані, лікарі оцінюють їхній стан як середнього ступеня тяжкості.
Особовий склад частини, а також жителів населених пунктів в радіусі 20 кілометрів від частини евакуювали. Як повідомив заступник голови крайового уряду Олексій Подкоритов, були евакуйовані більше 9,5 тисячі осіб, близько шести тисяч з них покинули небезпечну зону самостійно.
У ніч на 6 серпня було оголошено, що вибухи припинилися.
Джерело: Интерфакс