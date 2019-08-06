Вибухи на військовому складі в Росії припинилися
Зберігається загроза підриву окремих боєприпасів, заявили в міноборони РФ
Детонація порохових зарядів на складі боєприпасів в селі Кам'янка Красноярського краю РФ припинилася.
Про це повідомив у вівторок журналістам заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков за підсумками обльоту території пожежі на вертольоті Мі-8 з губернатором краю, представниками МНС і МВС.
«Детонація порохових зарядів на складі в Ачинському районі припинилася. Однак зберігається загроза підриву окремих боєприпасів», - сказав Булгаков.
Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух.
МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. Вже проведена евакуація 2597 осіб із довколишніх населених пунктів.
Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.
Джерело: Интерфакс