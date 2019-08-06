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    Вибухи на військовому складі в Росії припинилися

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    Вибухи на військовому складі під Ачинськом (РФ) розпочалися у понеділок, 5 серпня - Вибухи на військовому складі в Росії припинилися
    Вибухи на військовому складі під Ачинськом (РФ) розпочалися у понеділок, 5 серпня

    Зберігається загроза підриву окремих боєприпасів, заявили в міноборони РФ

    Детонація порохових зарядів на складі боєприпасів в селі Кам'янка Красноярського краю РФ припинилася.

    Про це повідомив у вівторок журналістам заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков за підсумками обльоту території пожежі на вертольоті Мі-8 з губернатором краю, представниками МНС і МВС.

    «Детонація порохових зарядів на складі в Ачинському районі припинилася. Однак зберігається загроза підриву окремих боєприпасів», - сказав Булгаков.

    Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух.

    МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. Вже проведена евакуація 2597 осіб із довколишніх населених пунктів. 

    Кількість постраждалих внаслідок вибухів на складі під Ачинськом зросла до дев’яти.

    Джерело: Интерфакс

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