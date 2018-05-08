В Міноборони розповіли про обставини поранення бійців на Донбасі

Стан здоров'я обох військовослужбовців оцінюється як задовільний

У Міністерстві оборони України підтвердили, що за минулу добу, 7 травня, внаслідок бойових дій було поранено двох українських військовослужбовців. Також були названі обставини поранень. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу. «На жаль, протягом минулої доби двоє наших захисників були поранені. Один – внаслідок



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Стан здоров'я обох військовослужбовців оцінюється як задовільний

У Міністерстві оборони України підтвердили, що за минулу добу, 7 травня, внаслідок бойових дій було поранено двох українських військовослужбовців. Також були названі обставини поранень. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

«На жаль, протягом минулої доби двоє наших захисників були поранені. Один – внаслідок ворожого обстрілу, інший – внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої під час виконання інженерних заходів. Стан здоров’я обох військовослужбовців оцінюється як задовільний», - сказав він.

Нагадаємо, що в протягом минулої доби, 7 травня, бойовики 15 разів обстріляли українські позиції.

Президент України Петро Порошенко заявив, що в умовах, коли на Донбасі щодня гинуть українці, Україна потребує миротворців ООН, то вибори можливі після повної імплементації миротворчої операції.