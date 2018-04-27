В Міноборони розповіли про стан п’ятьох поранених бійців

Один військовослужбовець перебуває у важкому стані

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 26 квітня 2018 року, постраждали 5 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута. «Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ять наших захисників, троє з них отримали поранення, ще



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Один військовослужбовець перебуває у важкому стані

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 26 квітня 2018 року, постраждали 5 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута.

«Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п'ять наших захисників, троє з них отримали поранення, ще двоє - травмування внасліок обстрілу. Стан здоров'я чотирьох військови оцінюється як задовільний, один військовослужбовець перебуває у важкому стані», - повідомив Праута.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомляли, що за минулу добу, 26 квітня, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстріли позицій українських військових в районі АТО.

Зокрема повідомлялося, що гранатомети різних систем і стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Водяного та Кам'янки.

Як стало відомо 27 квітня, у зонах безпеки та районі бойових дій з оголошенням Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України рішення про початок проведення операції об'єднаних сил діятиме особливий порядок.