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    В Міноборони уточнили бойові втрати за добу

    Cтан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного – середньої тяжкості
    12 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 2 отримали поранення. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок. «На жаль, маємо втрату. Внаслідок ворожих обстрілів вчора близько 10-ї години в районі АТО загинув захисник України 1980 року
    • Сьогодні, 13:38
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    Cтан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного – середньої тяжкості

    12 лютого в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовий, ще 2 отримали поранення.

    Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок.

    «На жаль, маємо втрату. Внаслідок ворожих обстрілів вчора близько 10-ї години в районі АТО загинув захисник України 1980 року народження», – сказав полковник.

    «Окрім цього внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Їх було евакуйовано до медичних закладів», – додав він.

    За словами Гуцуляка, стан одного з поранених лікарі оцінюють як задовільний, ще одного – середньої тяжкості.

    Як повідомлялося, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 11 ворожих обстрілів.

    АТО бойовики на Донбасі Міноборони
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