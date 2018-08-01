В Міносвіти обіцяють, що з нового навчального року у школах буде більше перевірок

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Міністр Лілія Гриневич стурбована, наскільки якісно в школах з мовами нацменшин будуть викладати предмети українською мовою

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що на базі інспекції навчальних закладів створена Державна служба якості освіти, яка буде контролювати дотримання в школах викладання предметів українською мовою.

Про це міністр сказала в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо раніше вона була тільки в Києві, то зараз матиме регіональні підрозділи, які зможуть на місцях моніторити», - зазначила Гриневич.

Вона підкреслила, що Венеційська комісія стверджує, що «позиція України правильна – діти мають знати державну мову, адже це чинник суспільної злагоди та згуртованості в країні».

«І зараз ми вже почали процес імплементації мовної статті. Для першого класу ми збільшили кількість годин української мови практично вдвічі. Цього року уряд дав гроші на обладнання кабінетів української мови в школах з мовами нацменшин, а також встановив обов’язкову 20% надбавку вчителям української мови у цих школах, адже вони були роками упосліджені. Але щоб ці зміни стали незворотними, їх треба робити правильно і поступово», - підкреслила міністр.

За її словами, це стосується і підвищення кваліфікації вчителів.

«Той вчитель, який весь час викладав не просто угорською, навіть російською, зокрема математику, не може без підвищення кваліфікації різко переключитись на українську. Він буде говорити або жахливим суржиком, або все це знову буде для галочки. Коли скажуть, що вже викладають українською, а в класі за зачиненими дверима будуть говорити російською. А нам потрібно реально, щоб ці вчителі вміли та викладали українською», - заявила Гриневич.

Вона додала, що раніше і частково зараз контроль належить до функції місцевої влади. «Місцеві органи політично є дуже строкатими і часто мають свої стосунки зі школами. Наприклад, на сході країни є представники політичних партій, які не є провладними. Так само і на заході. Це нормально, ми – демократична країна. Але нам також потрібен незалежний контроль, який може надавати об’єктивну інформацію в центр», - підкреслила Гриневич.