Росіяни відпустили затриманого бійця АТО
- Сьогодні, 14:11
-
Розсилка
ЗМІ стверджують, що Олег Негода повертається до України
Російські правоохоронці у Москві відпустили затриманого перед Новим роком колишнього військового АТО Олега Негоду. Про це повідомило поінформоване джерело, пише УНН.
«Його відпустили! Він передзвонив приблизно о 13:30. Зараз повертається до України», — сказав співрозмовник агентства.
В свою чергу Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання.
Як повідомлялося, Олег Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.