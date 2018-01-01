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    Росіяни відпустили затриманого бійця АТО

    ЗМІ стверджують, що Олег Негода повертається до України
    Російські правоохоронці у Москві відпустили затриманого перед Новим роком колишнього військового АТО Олега Негоду. Про це повідомило поінформоване джерело, пише УНН. «Його відпустили! Він передзвонив приблизно о 13:30. Зараз повертається до України», — сказав співрозмовник агентства. В свою чергу Міністерство
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    Російська поліція затримала українця напередодні свят
    Російська поліція затримала українця напередодні свят

    ЗМІ стверджують, що Олег Негода повертається до України

    Російські правоохоронці у Москві відпустили затриманого перед Новим роком колишнього військового АТО Олега Негоду. Про це повідомило поінформоване джерело, пише УНН.

    «Його відпустили! Він передзвонив приблизно о 13:30. Зараз повертається до України», — сказав співрозмовник агентства.

    В свою чергу Міністерство закордонних справ України звернулося до російського зовнішньополітичного відомства з клопотанням повідомити, чи затримано у РФ учасника АТО Олега Негоду, а також, якщо це правда, про причини та обставини його затримання.

    Як повідомлялося, Олег Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.

     

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